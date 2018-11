Po ostrejših sankcijah ZDA napovedi Irana, da jih bo zaobšel

pripravila Vesna Rojko

Washington/Teheran/Bruselj/Jeruzalem, 5. novembra - Začele so veljati nove sankcije ZDA proti Iranu, ki zadevajo več kot 700 iranskih pravnih subjektov in posameznikov. Uvajajo tudi prepoved trgovanja z iransko nafto z izjemo osmih držav, med katerimi so Kitajska, Italija in Grčija. Iran napoveduje, da bo sankcije zaobšel, EU pa zaščito evropskih podjetij, ki poslujejo s Teheranom.