Tožilka v zaključnih besedah tudi kritično do Radanovih spreminjajočih zagovorov

Ljubljana, 22. oktobra - Tožilka Katarina Bergant je v sojenju zdravniku Ivanu Radanu, ki mu med drugim očita uboje štirih bolnikov, sodišču predlagala izrek enotne kazni 20 let zapora in prepovedi opravljanja zdravniškega poklica. V zaključnih besedah je opozorila na stalno spreminjanje Radanovih zagovorov, kritična je bila tudi do avstrijskega izvedenca Wolfganga Krölla.