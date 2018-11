Opravljen prvi del sanacije pobočja nad cesto med Dravogradom in Mariborom

Ljubljana/Brezno, 2. novembra - Po torkovi nesreči na cesti med Dravogradom in Mariborom, v kateri sta zaradi padca skale na avtomobil umrla voznik in sopotnica, so opravili prvi del sanacije. Postavili so zaščitne betonske ograje in izkopali lovilni jarek. Promet na glavni cesti po Dravski dolini poteka izmenično enosmerno, so za STA pojasnili na direkciji za infrastrukturo.