Okoljsko ministrstvo z novelo uredbe o ravnanju z odpadno embalažo

Ljubljana, 24. oktobra - Ministrstvo za okolje in prostor je v torek med gradiva vlade v obravnavi umestilo predlog spremembe uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. S to naj bi začasno rešili stanje pri nekaterih izvajalcih javne službe, katerih kapacitete predhodnega skladiščenja ali skladiščenja odpadne embalaže so presežene.