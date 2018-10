Neurje pustošilo tudi po Italiji in Avstriji

Genova/Rim/St. Pölten/Lienz, 30. oktobra - Zaradi hudega neurja je v Italiji v ponedeljek umrlo najmanj sedem ljudi, več jih je poškodovanih. Za skoraj celo državo veljajo vremenska opozorila, šole pa so danes večinoma ostale zaprte. Med drugim so zaprli tudi pristanišče v Genovi. V Avstriji je bilo ponoči najhuje na Spodnje Avstrijskem in Tirolskem.