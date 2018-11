Delo: Zasavski kmetje znova s tožbo nad tamkajšnje onesnaževalce

Ljubljana, 2. novembra - Zasavski kmetje so se podali v še en sodni boj s trboveljskim Lafarge Cementom, HSE - Energetsko družbo Trbovlje in Steklarno Hrastnik. Tožniki skupaj zahtevajo 288.000 evrov odškodnine zaradi domnevno nastale škode na kmetijskih površinah in kršenja ustavne pravice do življenja v čistem okolju med letoma 2003 in 2007, poroča današnje Delo.