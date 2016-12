Steklarna Hrastnik zaradi odškodnine kmetov v tožbo zoper Tet

Hrastnik, 22. decembra - Steklarna Hrastnik se je zaradi plačila 400.000 evrov odškodnine zasavskim kmetom odločila za tožbo zoper Termoelektrarno Trbovlje (Tet). Ta denar je namreč steklarna založila namesto Teta in ker s pogajanji ni uspela priti do njega, se ga je odločila izterjati po sodni poti, so danes za STA povedali v steklarni.