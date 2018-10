V Podravju se razmere po močno narasli Dravi umirjajo

Maribor, 31. oktobra - Po močno narasli Dravi se razmere v Podravju umirjajo. Pretok reke se zmanjšuje, vendar v okolici Bukovcev in Stojncev zamaka podtalnica. Za občino Dravograd so danes preklicali sirene zaradi nevarnosti poplav. V okolici Maribora je v torek močnejši veter podiral drevesa in razkrival strehe, gasilci pa so težave uspeli sanirati sproti.