Cesta po Dravski dolini pri Breznem zaprta do srede

Brezno, 30. oktobra - Cesta Maribor-Dravograd med Radljami ob Dravi in Podvelko, kjer se je popoldne zgodila tragična nesreča, v kateri sta umrli dve osebi, je zaprta zaradi nevarnosti padanja kamenja. Cesta bo ostala zaprta do obiska strokovnjakov, ki so bodo ogledali strmo pobočje nad cesto, so za oddajo Odmevi povedali celjski policisti.