Hrvaška vztraja pri okrepljenem nadzoru na mejnem prehodu Maljevac z BiH

Zagreb, 31. oktobra - Hrvaško notranje ministrstvo je danes potrdilo, da bodo okrepljene policijske enote "do nadaljnjega" ostale na mednarodnem mejnem prehodu Maljevac z Bosno in Hercegovino, potem ko so v torek zvečer prehod odprli za ves promet. Zaprt je bil od 24. oktobra zaradi poskusa migrantov, da bi mimo policistov vstopili na Hrvaško.