Vremenske ujme pustošile po Evropi

pripravila Iva Kravanja

Rim, 30. oktobra - Vremenske ujme z močnimi nalivi in vetrom so danes pustošile po več državah v Evropi. Najhuje je bilo v Italiji, kjer je v neurjih umrlo najmanj deset ljudi. Dve osebi sta umrli tudi na Malti. O gmotni škodi in izpadih elektrike pa poročajo tudi iz Avstrije, Hrvaške in Francije.