Neurje ponoči pustošilo tudi na hrvaški obali

Zagreb, 30. oktobra - Na Hrvaškem danes odpravljajo posledice neurja z dežjem in vetrom, ki je minulo noč pustošilo po hrvaški obali. V delih hrvaške Istre in Dalmacije je zmanjkalo električne energije, ulice obalnih mest so bile pod vodo. Več hrvaških otokov je ostalo brez ladijskih povezav s celino, veter ovira tudi cestni promet.