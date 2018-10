Erjavec, Poklukar in Klampferjeva na Žalah položili vence

Ljubljana, 30. oktobra - Minister za obrambo Karl Erjavec, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in ministrica za delo Ksenija Klampfer so danes na ljubljanskih Žalah položili vence pri kostnici žrtvam 1. svetovne vojne, pri spomeniku padlim v NOB, pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo '91 in pri spomeniku v Gramozni jami.