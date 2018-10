Žalec, 30. oktobra - Žalski županski stolček zanima le dva kandidata, in sicer aktualnega župana Janka Kosa iz SD, ki se bo potegoval za tretji mandat, in kandidata SDS Matjaža Krka. Ob napovedi kandidature je Kos dejal, da ga čaka še več projektov na področju turizma, Krk pa bi rad mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagotovil boljše prostorske pogoje.