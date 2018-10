Regijski centri za obveščanje po državi zaradi ujme prejeli več kot 2000 klicev

Ljubljana, 30. oktobra - V 13 regijskih centrih za obveščanje, ki delujejo v okviru Uprave RS za zaščito in reševanje, so v ponedeljek zaradi ujme prejeli 2268 klicev na pomoč, operaterji pa so opravili tudi 1130 povratnih klicev. V sistemu za poročanje in intervencije pa je bilo zabeleženih 197 dogodkov na področju zaščite in reševanja.