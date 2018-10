V Mariboru v javno-zasebnem partnerstvu do energetske sanacije več stavb

Maribor, 29. oktobra - Mestna občina Maribor je danes z družbo Petrol sklenila javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove 24 javnih objektov, kot so vrtci, osnovne šole, športne dvorane in občinska stavba. Z vložkom 1,5 milijona evrov si obeta učinek 10-milijonske investicije in letni prihranek dobrega pol milijona evrov.