V mariborskem Ljudskem vrtu začetek urejanja prostorov na severu in jugu

Maribor, 26. oktobra - V Mariboru so danes podpisali pogodbo o ureditvi prostorov pod tribunama sever in jug, ki so že vrsto let prazni. Gradbena dela se bodo v tem delu začela v prihodnjih dneh. Še vedno pa ni znano, kdaj se bo začela obnova stare, zahodne tribune, ki je najbolj nujna. Na občini namreč še vedno čakajo na gradbeno dovoljenje za ta del.