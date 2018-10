Mladim glede na raziskavo oglašujejo predvsem manj zdrava živila, odraslim prehranska dopolnila

Ljubljana, 28. oktobra - Inštitut za nutricionistiko je v svoji raziskavi oglaševanja v revijah in časopisih ugotovil, da se otrokom in mladostnikom oglašujejo predvsem živila z manj ugodno hranilno sestavo, odraslim pa prehranska dopolnila. Kot so poudarili na inštitutu, ima oglaševanje namreč dokazano pomembno vlogo pri izboru živil.