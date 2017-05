WHO: V več delih Evrope še vedno narašča število debelih najstnikov

Koebenhavn, 17. maja - V več delih Evrope med otroki in najstniki še vedno narašča raven debelosti. Prekomerno težek ali debel naj bi bil vsak tretji najstnik v Evropi, razkriva študija, ki jo je danes objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Temu botrujejo predvsem pomanjkanje fizične dejavnosti in slabe prehranjevalne navade, ugotavlja poročilo.