Razvili nov test za tuberkulozo, ki bi lahko rešil na sto tisoče otrok

Haag, 25. oktobra - Znanstveniki so danes na konferenci o zdravju pljuč v Haagu objavili, da so razvili revolucionarni način preverjanja okužbe s tuberkulozo. Gre za preprost test blata, ki je pomemben zlasti za otroke, mlajše od petih let. Na ta način bi lahko letno rešili na sto tisoče otrok pred okužbo s to najbolj smrtonosno infekcijsko boleznijo na svetu.