Zaradi tuberkuloze na leto še vedno umreta skoraj dva milijona ljudi po svetu

Ljubljana, 24. marca - Tuberkuloza je huda bolezen, ki še vedno terja skoraj dva milijona življenj na leto. Kljub temu, da se število bolnikov s tuberkulozo zmanjšuje, pa za to boleznijo na leto zboli okoli 10 milijonov ljudi, so opozorili pri WHO ob današnjem svetovnem dnevu tuberkuloze. Slovenija je že nekaj let v območju z nizko pojavnostjo tuberkuloze.