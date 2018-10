Lepo vreme dvignilo obiskanost slovenskih visokogorskih koč

Ljubljana, 25. oktobra - Poletna planinska sezona v slovenskih gorskih kočah je bila po oceni Planinske zveze Slovenije (PZS) malce boljša od uspešnega povprečja zadnjih let. Najbolje so obratovale visokogorske planinske koče, posledično pa so bile ponekod manj obiskane koče v sredogorju in nižje, pravijo na zvezi, kjer to pripisujejo letošnjemu ugodnemu vremenu.