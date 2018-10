Mejni prehod Maljevac med BiH in Hrvaško zaradi migrantov še zmeraj zaprt

Zagreb, 25. oktobra - Nedaleč od mejnega prehoda Maljevac med BiH in Hrvaško je minulo noč na prostem prenočilo približno 250 migrantov, poročajo mediji. Kot dodajajo, je noč minila mirno, a je mejni prehod še vedno zaprt za promet. V sredo so migranti skušali vstopiti na Hrvaško mimo policije. V spopadih je bilo lažje poškodovanih več migrantov in policistov.