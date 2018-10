S certifikatom NightArt do manj tveganega nočnega življenja

Ljubljana, 26. oktobra - Nočni klubi lahko več naredijo za to, da bi bilo nočno življenje bolj kakovostno, menijo v DrogArtu. Vabijo jih k pridobitvi certifikat NightArt in si tako dejavno prizadevajo za družbeno odgovorno nočno življenje, v katerem vinjeni ne bodo sedali za volan in se obiskovalcem ne bo slabšal sluh zaradi bučne glasbe.