Žalska občina v izdelavo projektne dokumentacije za vodni park Hopslandia

Žalec, 24. oktobra - Žalska občina je danes podpisala pogodbo za izdelavo projekte dokumentacije za vodni park Hopslandia, ki naj bi zaživel v Vrbju pri Žalcu. Celoten projekt zajema gradnjo bazena s kopališčem in pomožnimi objekti, centralnega objekta z gostinskim delom in dvorano ter kampa s prostorom za šotore, bungalove, mobilne hiše in postajališča za avtodome.