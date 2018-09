Žalska fontana piva bo postala franšiza

Žalec, 9. septembra - Žalska občina bo fontano piva Zeleno zlato začela tržiti tudi v tujini. Po besedah žalskega župana Janka Kosa se namreč za fontano, ki so jo v Žalcu postavili pred dvema letoma, že zanimajo posamezniki, podjetja in ustanove iz Švice, Nemčije, ZDA, Južne Amerike in Južne Afrike.