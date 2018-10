Hitra cesta preko Rebernic ponovno odprta v obe smeri

Dela, ki jih je izvajal konzorcij družb Kolektor CPG in CPK, so na območju nekdanje cestninske postaje Nanos zajemala odstranitev opreme, rušitev nadstrešnice in otokov cestninske postaje, nadgradnjo območja in navezave na krake razcepa, kjer se srečata vipavska hitra cesta in primorska avtocesta, obnovo vseh štirih dotrajanih krakov v skupni dolžini 1,6 kilometra, dograditev zaviralnih in pospeševalnih pasov za dostop na ploščad nekdanje cestninske postaje, ureditev bankin ter namestitev nove prometne opreme in prometne signalizacije.

Dela za rušitev in preureditev cestninske postaje Nanos so stala približno 1,4 milijona evrov, obnove vozišča razcepa Nanos pa okoli milijon evrov.

Zapora hitre ceste, najprej v smeri Razdrtega, nato pa še v smeri Vipave, je sicer sprožila nasprotovanje v Občini Vipava, predvsem so se nad njo pritoževali prebivalci Podnanosa, ki so imeli pred odprtjem odseka hitre ceste čez Rebernice težave zaradi gostega tovornega prometa po magistralni cesti skozi vas.

Vipavska občina in Dars sta se sicer še pred začetkom gradnje hitre ceste preko Rebernic dogovorila, da bo popravljena tudi močno poškodovana magistralna cesta, ki so jo težki tovornjaki ob gradnji hitre ceste še dodatno poškodovali. Doslej je bil popravljen le manjši del ceste, preostali del pa je plazenje terena pod viaduktom Boršt še dodatno uničilo.