Zapora hitre ceste med Nanosom in Vipavo predvidoma od nedelje

Vipava/Ljubljana, 11. septembra - Dars bo predvidoma v nedeljo zaradi gradbenih del vzpostavil zaporo hitre ceste med cestninsko postajo Nanos in izvozom Vipava v smeri Ljubljane, po načrtih pa bo trajala do 7. oktobra. Med 7. in 21. oktobrom bo nato sledila še zapora v smeri Nove Gorice, so sporočili z Darsa.