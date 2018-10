Ryanairovo kabinsko osebje na Nizozemskem bo v torek stavkalo

Haag, 22. oktobra - Ryanairovo kabinsko osebje, nameščeno v Eindhovnu na jugu Nizozemske, je tik pred zdajci za torek napovedalo 24-urno stavko. Razlog je nasprotovanje odločitvi družbe, da zapre svojo bazo v tem mestu. Kritični so tudi do odnosa družbe do zaposlenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.