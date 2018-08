Stavke pilotov bodo ohromile letalski promet Ryanaira

Dundalk, 10. avgusta - Stavka pilotov irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair v več državah - v Nemčiji, Belgiji, na Irskem, Švedskem in Nizozemskem - bo danes povzročala težave v letalskem prometu. Ryanair je zaradi stavke, ki se bo začela ob 3.01 in bo trajala do sobote do 2.59, odpovedal okoli 400 od 4200 poletov, stavka naj bi prizadela 55.000 potnikov.