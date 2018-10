Erjavec: Sistem zaščite in reševanja v Sloveniji lahko vzor drugim

Ig, 22. oktobra - Sistem zaščite, reševanja in pomoči deluje učinkovito, v zadnjem desetletju pa je bilo veliko korakov pri njegovem razvoju glede na sodobna varnostna tveganja, je minister za obrambo Karl Erjavec dejal danes v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig. Po njegovi oceni je sistem lahko vzor nekaterim drugim državam v regiji in širše v Evropi.