Trgovinski dogovor med ZDA, Kanado in Mehiko povzročil veliko olajšanje v gospodarstvu in politiki

Washington, 2. oktobra - Ameriška gospodarska združenja in kongresniki so v ponedeljek po vrsti pozdravljali dogovor o novem trgovinskem sporazumu med ZDA, Kanado in Mehiko, oddahnili so si finančni trgi, zaskrbljena pa je lahko Kitajska, saj sporazum trem državam med drugim praktično prepoveduje sklepanje prostotrgovinskih sporazumov z njo.