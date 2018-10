ZDA in Kanada tik pred zdajci dosegle dogovor o novi Nafti

pripravila Zoja Črnilec

Washington, 1. oktobra - ZDA in Kanada so v nedeljo tik pred zdajci dosegle okvirni dogovor o novem prostotrgovinskem sporazumu na severnoameriški celini, t. i. novi Nafti. Pogajalci so tako uspeli ohraniti tristranski dogovor med ZDA, Kanado in Mehiko. Ameriški predsednik Donald Trump je dogovor označil za zgodovinskega, ni pa prepričan, da ga bo potrdil tudi kongres.