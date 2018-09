Režun: Oba stroja v radeški papirnici obratujeta

Radeče, 27. septembra - Direktor proizvodnje v družbi Radeče papir nova Tomaž Režun je danes za STA zatrdil, da oba stroja, štiri in pet, obratujeta in s tem zanikal govorice, ki so se pojavile v javnosti, da stroja zaradi pomanjkanja naročil stojita. Dejal je, da sta stroja optimalno zasedena, glede plač pa je pojasnil, da so redne, vsi prispevki so plačani.