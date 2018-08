Družba Radeče papir nova lani iz rdečih številk

Radeče, 27. avgusta - Družba Radeče papir nova je lani stabilno poslovala in končno uspela izplavati iz rdečih številk. Ustvarili so namreč približno 100.000 evrov čistega dobička, medtem ko so v letu 2016 poslovali z izgubo v višini 868.000 evrov evrov. Prihodki od prodaje so lani porasli za okrog osem milijonov evrov na 33 milijonov evrov.