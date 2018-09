WTO ob krepitvi napetosti manj optimistična glede mednarodne trgovine

Ženeva, 27. septembra - Obseg mednarodne trgovine se bo v letošnjem in prihodnjem letu krepil počasneje od dosedanjih pričakovanj, je danes sporočila Svetovna trgovinska organizacija (WTO). Pesimizem na globalni parket vnašajo carine in proticarine med ZDA in drugimi velikimi svetovnimi gospodarstvi, povzema nemška tiskovna agencija dpa.