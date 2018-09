Trump in Abe za začetek pogajanj o trgovinskem sporazumu

New York/Tokio, 27. septembra - Ameriški predsednik Donald Trump in japonski premier Shinzo Abe sta se v sredo v New Yorku dogovorila za začetek pogajanj o dvostranskem trgovinskem sporazumu. Trump je po poročanju japonske tiskovne agencije Kyodo tudi privolil, da ZDA proti Japonski za zdaj ne bodo uvedle morebitnih novih carin na vozila in avtomobilske dele.