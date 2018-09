Športni park Šmarje pri Jelšah z novimi vsebinami

Šmarje pri Jelšah, 30. septembra - Občina Šmarje pri Jelšah je v športnem parku uredila pet postajališč za avtodome in 56 parkirišč za osebna vozila. Vrednost naložbe je 218.000 evrov. Zgradili so tudi kolopark, asfaltni pumptrack poligon, postavljena so različna orodja za vaje in moč, street workout orodje ter plezalni balvan, so sporočili s šmarske občine.