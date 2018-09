V Bohinju se začenja 9. festival muharjenja

Bohinj, 22. septembra - Bohinj to jesen gosti 9. festival muharjenja, ki se bo odvijal od danes pa do 30. septembra. Festival se iz leta v leto širi in zadnja leta šteje od 90 do 100 udeležencev, ki v Bohinju ostanejo cel teden, nekateri celo dva. Veliko ribičev pa se vrača v Bohinj tudi v pomladnih mesecih. Letno v Bohinju prodajo kar okoli 3500 dovolilnic.