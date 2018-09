Aston Martin bo oktobra pripeljal na londonsko borzo

London, 20. septembra - Proizvajalec luksuznih avtomobilov Aston Martin, ki jih vozi tudi najbolj znani filmski tajni agent James Bond, se oktobra podaja na borzo. V prvi ponudbi delnic (IPO) bo za eno delnico v Londonu potrebno odšteti od 17,50 do 22,50 funta (19,71 do 25,34 evra). Celotna vrednost podjetja je s tem ocenjena na do 5,1 milijarde funtov.