Bondov Aston Martin za skoraj pol milijona dolarjev našel novega lastnika

New York, 22. aprila - Avtomobil znamke Aston Martin filmskega igralca Daniela Craiga, ki je znan po vlogi agenta Jamesa Bonda, so na dražbi v New Yorku prodali za 468.500 dolarjev (381.238 evrov). Dražbena hiša Christie's je modrega jeklenega konjička sicer ocenila med 400.000 in 600.000 dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.