V DUTB preiskava prodaje nekaterih zemljišč

Ljubljana, 18. septembra - V Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) so pred časom opravili razgovor s preiskovalci v zvezi s primerom prodaje nepremičnine na območju nekdanje tovarne KLI Logatec, so sporočili iz DUTB. Ob tem so poudarili, da niso osumljenec v postopku, preiskovalcem pa nudijo vso podporo pri ugotavljanju dejstev in pridobivanju dokumentacij.