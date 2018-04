DUTB lani s 67 milijoni evrov čistega dobička

Ljubljana, 25. aprila - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je lani ustvarila malenkost manj kot 67 milijonov evrov čistega dobička, potem ko je v 2016 zaradi stroškov pripojitve Probanke in Factor banke poročala o 7,8 milijona evrov izgube. V DUTB so izpostavili, da so bolje od ciljev poslovali po večini glavnih kazalnikov, npr. po prilivih in donosnosti kapitala.