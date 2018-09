Haloški gostinci krepijo povezovanje s kulinaričnimi večeri

Majšperk, 16. septembra - V Halozah pod sloganom "Haloze. Dežela tisočerih gričev." nadaljujejo proces oblikovanja skupnega haloškega turističnega območja. Potem ko se je pred časom pet haloških gostincev in znano ptujsko gostišče povezalo v skupen projekt izbrane kulinarike, so se zdaj za promocijo lokalne hrane in vin lotili še četrtkovih kulinaričnih večerov.