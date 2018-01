Nova vinska kraljica Slovenije Katarina Pungračič

Gornja Radgona, 13. januarja - V Radencih so v petek okronali 22. vinsko kraljico Slovenije, to je postala Katarina Pungračič iz Zavrča v Halozah. V letu 2018 bo slovenske vinorodne dežele ter slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino predstavljala na dogodkih doma in v svetu, so sporočili iz Pomurskega sejma, ki izbor organizira.