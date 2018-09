Ob obletnici izbruha svetovne krize: Vsake ekspanzije je enkrat konec

pišeta Barbara Dovč in Jernej Šmajdek

Ljubljana, 15. septembra - Sistemi so se od finančne krize, ki je izbruhnila pred 10 leti, nekaj naučili in različno preuredili svoje delovanje. Ob napetostih, ki jih krojijo trgovinski spori in geopolitična trenja, nekateri svarijo pred novo krizo. "Smo v fazi ene najdaljših ekspanzij po kriznem dnu in vsake ekspanzije je enkrat konec," je dejal ekonomist Igor Masten.