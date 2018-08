Propad banke Lehman Brothers pred desetletjem sprožil veliko finančno krizo in recesijo

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 18. avgusta - Pred desetimi leti 15. septembra je v ZDA ugledna in starodavna investicijska banka Lehman Brothers razglasila do takrat največji stečaj v zgodovini. S tem se je uradno začela velika finančna kriza, ki je zajela ves svet, čeprav je tlela že nekaj mesecev prej z začetkom kopičenja nedonosnih hipotekarnih posojil.