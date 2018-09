Sodišče EU pritrdilo gospodarskim sankcijam proti Rusiji

Luxembourg, 13. septembra - Sodišče EU je danes pritrdilo gospodarskim sankcijam, ki so jih proti ruskim bankam ter naftnim in energetskim podjetjem zaradi vloge Rusije v konfliktu v Ukrajini in priključitve ukrajinskega polotoka Krim uvedle članice Evropske unije. Sankcije imajo ustrezno zunanjepolitično in pravno podlago, je odločilo Sodišče EU.