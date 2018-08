Na Agri danes tudi o povezovanju mladih kmetov

Gornja Radgona, 29. avgusta - Poudarek predzadnjega dne sejma Agra je bil na slovenskih zadružnikih, prašičerejcih in rejcih drobnice. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je med drugim pripravilo okrogli mizi, na katerih so govorili o pomenu povezovanja mladih kmetov in prenosu znanja iz tujine.