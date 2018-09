Določena so vodna zemljišča celinskih voda

Ljubljana, 10. septembra - Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj s partnerji določilo mejo vodnih zemljišč ter obnovilo oz. nadgradilo in posodobilo podatke hidrografije. 16 let po uveljavitvi zakona o vodah so tako določena vodna zemljišča celinskih voda in posodobljeni podatki hidrografije, so sporočili z ministrstva.